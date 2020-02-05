庞巴迪为缓解债务压力准备出售资产

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一些金融专家呼吁加拿大著名交通制造业公司Bombardier Inc庞巴迪集团公司尽快销售资产以缓解巨额债务问题。

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美国华尔街日报报道说，庞巴迪公司正在与美国Textron Inc.公司商谈出售庞巴迪旗下赚钱的喷气式商务客机制造分公司。

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除此之外，在过去三个月中庞巴迪公司还在与法国Alstom公司商谈出售旗下盈利的火车制造分公司的事宜。

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庞巴迪公司过去多年扩张速度过快、靠大量举债资助公司的业务扩展，其研制的C系列中短途喷气客机更是快速烧钱的项目。

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专家们早已警告庞巴迪公司积累的巨额债务风险太大。

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庞巴迪半个月前发布财报预警，说其2019财政年度运营业绩将远逊于过去公布的财务前景预测。结果是其股票价格在多伦多股票市场上应声暴跌了30%。

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