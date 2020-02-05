武汉肺炎疫情让251名加拿大人被困游轮

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钻石公主号豪华游轮管理层向加拿大广播公司证实，该游轮由于发现乘客中有10人感染武汉肺炎而在日本东京附近的近海进行全船隔离；船上虽然有251人是加拿大人，但初期检查显示他们中没有人感染武汉肺炎病毒。

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日本卫生当局对钻石公主号游轮上发现的武汉肺炎疫情采取了相应的防疫措施，下令全船所有3700名乘客和船员进行14天隔离。日本方面会及时向该游轮供应食品、防护物资等必需品。

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根据游轮管理层提供的信息，目前在钻石公主号游轮上确诊的武汉肺炎感染者有3人来自香港、3名日本人、2名澳大利亚人、美国和菲律宾各一人。

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但有消息说，钻石公主号游轮的一些乘客已经在越南、台湾、鹿儿岛和冲绳下船，他们在船上期间是否感染了武汉肺炎病毒不得而知。

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