魁北克省大雪将临：15-35厘米

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在魁北克省，已经持续多日的无雪天气马上就要告终。

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加拿大环境部发布了一份特殊天气警报，说预计在魁北克省南部的大部分地区将降雪 15 至 25 厘米。

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降雪将从星期四早晨开始，一直持续到星期六早晨，下雪的地区将包括蒙特利尔市、拉瓦尔 （Laval）和蒙特利尔的南岸地区。

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雪和冻雨

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加拿大环境部说，在位于蒙特利尔东南方向的 Eastern Township 的部分地区，降雪量会更大，可能多达 35 厘米，在魁省接近美国边界的地方可能还会下冻雨，这将导致公路交通条件困难。

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除了蒙特利尔和拉瓦尔外，环境部特殊天气报告所针对的主要区域还有 Sherbrooke、 Magog、 Granby、 Thetford Mines、 Drummondville、 Victoriaville、 Lac-Mégantic、 Saint-Jérôme、 Sainte-Agathe-des-Monts、 Joliette、 Sorel-Tracy、 Trois-Rivières、 魁北克市、 La Malbaie、 Saint-Georges 和 Rivière-du-Loup.

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（CBC，Radio-Canada）

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