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黑人维权斗士：加拿大摔跤名将约翰逊

作者 方华 |
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发表 2020年2月6日（星期四）11:23
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2020年1月中旬病逝的约翰逊Rocky (Soul Man) Johnson享年75岁。他不但是北美职业摔跤界曾经的明星、而且是著名的黑人维权斗士。

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岩石父亲

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出生在加拿大新斯科舍省的约翰逊原名索.曼.约翰逊，后来进入职业摔跤界后使用了岩石.约翰逊这一响亮的名字。

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岩石儿子

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约翰逊与好莱坞明星儿子和妻子2015年的合照 / Jim Smeal/BEI/Shutterstock

有意思的是，约翰逊一个后来成了好莱坞打斗明星的儿子Dwayne (The Rock) Johnson，也在自己的名字中加上了“岩石”字眼。

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约翰逊的另一个儿子Curtis Bowles Johnson回忆说，他父亲就像岩石一样坚硬，不但在职业摔跤场上击败了许许多多的对手，而且打碎了不少种族歧视的障碍；就是在离开了职业摔跤赛场后，他仍然继续为维护黑人权益而进行不懈的努力。

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约翰逊的同年在艰辛中渡过，13岁的他就不得不出来打工挣钱。

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童年艰辛

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在上个世纪60年代，想进入职业摔跤领域的约翰逊在加拿大多伦多市一边打工、开卡车运送鱼虾等水产品，一边每个星期三、四次到离多伦多几十公里的汉密尔顿市的摔跤学校学习摔跤技能。那个阶段是约翰逊生活中非常愉快的阶段，他觉得自己找到了一生都会热爱的事业。

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就是在哈密尔顿学习摔跤的日子里约翰逊遇到了转变他人生的伯乐，加拿大职业摔跤手瓦特森Billy Watson。

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瓦特森发现约翰逊身上有难得的职业摔跤手的潜质：不满足于拳打脚踢、还要后空翻砸人、要显示男性的好勇斗狠，很有表现欲望。

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WWE, Inc. via AP

遇到伯乐

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瓦特森帮助约翰逊走上了新的人生轨道，向北美职业摔跤明星的辉煌迈进。

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但约翰逊走向成功的道路是艰苦的，除了每个职业摔跤手都会遇到的困难之外，约翰逊还要面对自己是黑人这个障碍，而且这是一个很大的障碍。

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约翰逊的儿子Curtis Bowles说，北美职业摔跤是一个角斗加娱乐的项目，很多摔跤场上的打斗动作是事前编排好的，但有时约翰逊的白人对手会把半真半假的打斗变成实打实的狠手，就因为约翰逊是个黑人。

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不向歧视低头

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在约翰逊明白了自己吃亏是因为种族歧视的原因后，他很快采取了以牙还牙的手段对付，让对他乱下狠手的白人对手明白他不是好欺负的。

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在报酬上的歧视也是经常发生的事情。比如，约翰逊参加一场摔跤比赛拿5百块、而其对手却拿1500块的收入。

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约翰逊后来与另一位黑人摔跤手Tony Atlas结成灵魂巡逻队The Soul Patrol双煞队出战，并在1983年12月的美国职业摔跤WWE双煞队冠军赛上击败野蛮萨摩亚人The Wild Samoans双煞队，这让他们俩一举成名，成为美国职业摔跤WWE历史上第一个黑人摔跤冠军队。

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在2008年，约翰逊被选入美国职业摔跤名人堂。

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RCI with Dan Taekema · CBC News

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参考文章：

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加拿大联邦议会黑人议员数量仍然很少

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