被困游轮的 251 名加拿大人：2人被确诊感染

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在停泊在日本横滨港外的 “钻石公主号” 豪华游轮上，星期四确认已经有有 20 个新型冠状病毒病例，其中包括 2 名加拿大人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周二，这艘游轮因发现有乘客感染而在东京附近的海面上被全船隔离，不得入港，游轮还要求乘客在14天内不得离开自己的客舱房间，食品全部由服务人员送到门口。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“钻石公主号”豪华游轮上有超过 3700人，包括日本乘客1285人、香港乘客470人、美国乘客 425人、加拿大乘客 251人，其次还有来自英国、俄罗斯的乘客等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 3700人， 大约 120 人有发烧、咳嗽等症状，而且还有其他人与他们有过接触，医务人员正在对他们进行诊断。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乘客不得出房间

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

63 岁乘客保罗·米尔科（Paul Mirko）是加拿大BC省列治文（Richmond）市居民，他和妻子都在努力遵守游轮的隔离指令。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这属于客舱软禁，这是个 3×5 米的房间，我们不能出去，好在我们的房间在船外侧，有阳台能透风，位于船内部的房间则更小，没阳台，那真跟牢房差不多了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米尔科说，我们不能外出进行运动，我们只能在客房里自己洗衣服，并用免费 Wi-Fi 来打发时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，每天的膳食由戴着防护面具的服务人员送到舱门口，他们不会进到房间里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada