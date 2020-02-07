新冠病毒让咖啡豆价格暴跌30%

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从中国武汉爆发的新型冠状病毒疫情不但让千百万中国民众的生活受到严重影响、让中国经济遭受沉重打击，而且还让世界最受欢迎饮料之一咖啡的原料咖啡豆的价格猛跌。

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根据纽约交易市场的数据，世界咖啡豆市场标杆价格Arabica咖啡豆每磅售价已经跌破1美元，比12月底几乎达到每磅1.4美元的价格下跌了至少30%。

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市场专家指出，虽然中国不是咖啡消费大国，但却是一个快速增长的咖啡消费市场，仅星巴克一家就在中国市场开设了超过4千个分店。但一个月以来新型冠状病毒疫情在中国大陆的迅速泛滥让中国的餐饮业和旅游业陷入萧条，星巴克公司业决定暂时停止许多中国分店的运营。

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在就是开门营业也是门可罗雀的情况下，星巴克公司在中国的一些竞争对手也采取了类似的暂停营业措施。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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