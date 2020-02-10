中国大陆周末新冠病毒肺炎疫情继续恶化

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中国政府提供的数据显示，周末新冠病毒肺炎疫情在中国大陆继续恶化，死于新冠病毒肺炎病人的数字上升到908人，确诊病例超过4万零1百70人。

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中国许多城市采取了以各小区为单位的人口流动控制措施，非本小区的居民没有特殊原因禁止入内。

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但由于新冠病毒肺炎疫情而被推迟的中国春节后民工返回工作城市的春运大潮似乎已经开始，这会极大加重中国大陆防疫工作的难度。

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此外，在中国大陆之外引人关注的豪华游轮因新冠病毒而全船隔离的情况也在恶化。船上有不少加拿大人的钻石公主号游轮上新冠病毒肺炎确诊病例在周末猛增了66人，让船上确诊新冠病毒肺炎病人的数量达到130人。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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