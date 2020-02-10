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加拿大第二架撤侨专机飞抵武汉，被困游轮上8名加拿大人被感染

作者 黎黎 |
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发表 2020年2月10日（星期一）14:56
更新 2020年2月10日（星期一）15:39
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加拿大的第二架包机已经抵达中国武汉，有 236 名加拿大人登记要求登上这架飞机，但目前尚不清楚实际上会有多少人登机。

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该飞机最多可容纳约 250 人，包括乘客、机组人员和医务人员。

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加拿大全球事务部 （Global Affairs Canada ）的发言人 Krystyna Dodds 说，我们现在还无法预测这次航班的最终乘客人数。

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她接着说，

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我们已经获得中国当局的保证，持有效永久居民卡的加拿大永久居民可以和未成年子女一起，与加拿大籍的直系亲属一起登上飞机，我们会尽力保证让一家人在一起，但所有人登机均须获得中国政府批准。

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首批 213人 在隔离中

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加拿大的第一架撤侨专机从武汉接出来 174 名加拿大人及其家属，另有 39 名加拿大人在同一天搭乘美国的一架包机离开武汉，抵达加拿大。

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目前这 213 人都被安置在安大略省特伦顿的一个军事基地，接受为期两周的隔离。

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CBC

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生星期日在一份声明中说，到目前为止，在从武汉撤离到安省特伦顿的 213 人中，没有任何人出现症状。

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英国提升风险等级

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星期一，中国的新冠病毒确诊病例已经超过 4 万例，死亡人数超过 900 人。

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在加拿大，目前有 7 个确诊病例：不列颠哥伦比亚省（BC）4 例，安大略省 3 例。

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加拿大公共卫生官 Theresa Tam 医生一直坚持说，加拿大人面临的风险仍然很低。

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在英国，星期一英国政府把新冠病毒的风险等级评估从 “低级” 提升到 “中级”。

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英国卫生部宣布加强执法部门的权力，从而使执法人员可以对被认为有传播病毒危险的人施加限制。

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新规定适用于试图在14 天隔离检疫期完成前自行离开的人，并还将允许当局拘留可能感染了新冠病毒的任何人。

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(Gao Xiang/Xinhua via AP)

钻石公主”号： 135 人被感染，包括 8 名加拿大人

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在日本横滨停靠的游轮 “钻石公主”号 （Diamond Princess）上，游轮公司星期一宣布，船上又有 65 个新的确诊病例，包括 1 名加拿大人。

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最新数据使该游轮上的感染病例达到 135 个，显示出疫情在迅速加重，游轮上加拿大人的感染人数达到 8 人。

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游轮公司在星期一发布的声明中说，上述人员的阳性测试结果已经由日本厚生省确认，被感染人员正在遵循日本厚生省严格制定的 “下船程序，被送往医院。

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加拿大广播公司报道说，之前被确认感染的 7 名加拿大人也已经被送进日本医院接受治疗。

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PHOTO : GETTY IMAGES / CARL COURT

“钻石公主”  号自从于 2 月 3 日到达横滨后，就开始被隔离两个星期，当时有一名已经在香港下船的男子被诊断出感染了新冠病毒。

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这艘游轮上大约有 3700 人，包括船务人员 1100 名，乘客 2670 名，游轮现在允许乘客轮流去甲板上呼吸新鲜空气，并对乘客进行体温监控。

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285 名加拿大人被困游轮

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新冠病毒疫情爆发后，总共有 285 名加拿大人在两艘豪华游轮上被隔离。

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这两艘游轮是上述停靠横滨的 “钻石公主” 号和另一艘在香港附近停泊的游轮 –  “世界梦” 号游轮 ，星期日下午， “世界梦” 号游轮因没有发现疫情，已经允许乘客下船。

加拿大联邦政府表示，一直在密切关注在游轮上被隔离加拿大人的情况。

PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / AP/HIROKO HARIMA/KYODO NEWS

（CBC，Radio-Canada）

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