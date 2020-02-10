特鲁多：只要中国开口加拿大将帮助防疫

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期日在访问非洲途中接受采访时表示，加拿大已经向中国提供了包括口罩和防护服在内的医疗物资，而且只要中国提出要求、加拿大已做好帮助中国对抗新冠状病毒肺炎疫情的准备。

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特鲁多强调，目前加拿大国内爆发新冠病毒肺炎疫情的风险较低，加拿大联邦政府正遵照世界卫生组织和本国卫生部门负责人的建议采取相应的防疫措施。

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加拿大目前有7人被确诊为感染了新冠病毒肺炎，其中不列颠哥伦比亚省有4个确诊病例、安大略省有3个。

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第一架载有170多名加拿大在中国武汉地区侨民的撤侨专机已在星期五凌晨抵达安大略省Trenton军事基地。

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第二架撤侨专机也已飞往中国进行撤侨工作。到目前为止有236名加拿大人在等待乘该飞机回国。

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RCI with Mia Rabson · The Canadian Press、CBC News

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