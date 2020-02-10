蒙特利尔周一将再降雪15厘米

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在蒙特利尔市，马路边的大堆积雪还没除完，新一轮大雪又开始了。

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周一早晨7:30，加拿大环境部发出了降雪警告，预计到今天下午将会降雪15厘米。

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开车上路的人，以及乘坐公共交通工具出行的人，周一都要做好 “速度延缓” 的准备。

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加拿大环境部的气象学家西蒙·莱戈特（Simon Legault）表示，因为有风，能见度会降低。

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他接着说，上周四、周五已经有大约 40 厘米的积雪，星期一又增加了 10 到 15 厘米，这种情况并不寻常。

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与此同时，环境部预测本周四还会再降雪10厘米。

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除雪作业

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蒙特利尔市发言人菲利普·萨布林（Philippe Sabourin）说，市政工人正在清除积雪，预计除雪作业有望在本周五之前完成，但也有可能需要接着进行第二次除雪作业，具体情况取决于本周四的降雪量。

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市政还告诫人们仔细查看马路边上的除雪通知，不要把汽车停在除雪作业禁止停车的地方，否则汽车将被拖走。

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（CBC）

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