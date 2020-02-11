加拿大消费者破产数字90年来第二差

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加拿大监管公司企业和个人破产事务的破产局的数字显示，2019年加拿大共有14万零8百58个

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公司企业和个人申报破产，比前一年上升了9.3%。

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这一上升的主要驱动力是消费者破产，2019年破产数字中有97%是消费者破产。

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这是上个世纪三十年代世界经济大萧条以来第二差的破产数字。加拿大最差的公司企业和消费者破产数字出现在2009年。

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从加拿大各省区来看，加拿大最大省份安大略省的破产数字最多，有4万5千7百54个破产申请，比前一年2018年猛升了15%。

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从行业来看，采矿、石油和天然气开采业中公司企业申请破产的数字最高，2019年与2018年相比这个行业的破产数字猛增了75%。

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