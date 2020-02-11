加拿大财长：新冠病毒疫情将影响加拿大经济

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）表示, 新型冠状病毒的爆发将对加拿大经济产生 “重大影响”，石油业将是受打击最大的行业之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫诺星期一在卡尔加里经济俱乐部 （ Economic Club of Calgary）发表讲话时作出了上述评论，他说, 由于中国在经济领域的巨大影响，新冠病毒疫情将在全世界带来连锁反应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

彭博社（Bloomberg）最近的一份报告估计，新冠病毒疫情将使美国今年第一季度的经济增长减少 0.4％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

油价下跌15％

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大财长莫诺说，全国各地都将感受到疫情带来的影响，但在石油和天然气领域，影响更大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于新型冠状病毒的爆发，中国多个城市采取了封城以及居民小区封闭式管理等严格限制人员流动的措施，许多航空公司取消了中国航班，包括加拿大航空公司 Air Canada。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

财长莫诺说, 自疫情爆发以来，油价已经下跌了 15％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但他同时表示，加拿大经济富有弹性， 财政状况稳定，足以抵御全球性经济衰退。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，在定于 2 月 22 日至 23 日在沙特阿拉伯利雅得 (Riyadh)举行的 20 国集团财长和央行行长会议上，新冠病毒疫情将是一个关键议题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada