(Tyson Koschik/CBC)

BC 省医院开始集中监管医用口罩

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月11日（星期二）11:58
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新型冠状病毒导致 N95 防护口罩供不应求，在这种情况下，加拿大温哥华地区的医院开始加强对医院口罩等防护设备的监督管理。

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加拿大广播公司报道说，BC 省卫生机构之一  Providence Health Care 加强了对库存口罩的监控，并向其下辖医院的员工发送了通知，提醒员工正确使用口罩。

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Providence Health Care 负责运营位于温哥华市中心的圣保罗医院 （ St. Paul’s Hospital）、位于温哥华东区的圣约瑟夫山医院 （Mount Saint Joseph Hospital）以及其他一些医疗设施。

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温哥华市的圣保罗医院 （ St. Paul’s Hospital）/ (Rafferty Baker/CBC)

Providence Health Care 的发言人告诉加拿大广播公司 CBC，医护人员在面对气溶胶感染的风险时，才能使用这些专业口罩。

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该机构开始对医院的 N95 口罩资源进行集中管理，以确保医护人员在需要的时候能有足够的安全防护设备。

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该计划还说，目前没有出现 N95 口罩的短缺，也没有确认的医院中 N95 口罩被偷的报告。

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BC省 4

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在 BC 省，省疾病控制中心（ B.C. Centre for Disease Control，BCCDC）于上周日确认了 2 个疑似新型冠状病毒病例，BC 省目前的确诊病例为 4 个。

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BC 省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，新确诊的两名患者一男一女，都是 30 多岁，来自中国湖北省，他们与上周确诊的一名温哥华 50 多岁妇女有过接触。

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（CBC）

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