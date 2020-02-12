世卫组织给新冠肺炎命名：COVID-19

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世界卫生组织（WHO）星期二通过社交媒体推特宣布，负责给传染病命名的病毒学家小组已经把新型冠状病毒引起的疾病命名为 COVID-19。

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COVI 是 Coronavirus （冠状病毒）的缩写，D 是 Disease（疾病）的第一个字母，数字 19 表示病毒的起源年份 – 2019。

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世界卫生组织在推文中表示：

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根据世卫组织与世界动物卫生组织和粮农组织之间商定的准则，我们必须找到一个不涉及地理位置、动物、个人或人群的名称，这一名称应易于发音，并且与该疾病有关。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫的推文还说：

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拥有一个名称很重要，可以防止使用其他可能不准确或带有耻辱的名称。这也为我们提供了一种标准格式，可用于将来发生的任何冠状病毒疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫：尚不清楚病毒的潜伏期

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与此同时，为期两天的 2019 年新型冠状病毒研究与创新论坛周二在日内瓦开始。

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世界卫生组织的发言人沙伊布在日内瓦表示，对冠状病毒的了解仍处于早期阶段，现在还不完全清楚这一病毒的潜伏期会持续多长时间。

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到会的专家们正在讨论有关新冠病毒疫情的许多问题，包括针对这一病毒的疫苗、诊断、治疗等。

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