9岁的Leeland Hill Beck因脑癌去世了， 他积极乐观的生活态度感动了很多人(Mark Cumby/CBC)

新斯科舍省患脑癌男孩乐观无私，9岁去世令人唏嘘

作者 亚明 |
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发表 2020年2月12日（星期三）15:55
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新斯科舍省一名患有脑癌的9岁男孩周末在医院去世。他的勇敢乐观，他的爱心无私，不仅在当地众人皆知，而且吸引了加拿大其它地方很多人的关注。

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这位九岁的男孩名叫利兰德·希尔·贝克（Leeland Hill Beck）。许多新斯科舍人早在2013年就了解到，他得了一种叫髓母细胞癌的脑部肿瘤症，当时他只有三岁。在切除了脑瘤后，活检证实癌症已处于四期。他随后接受了一年多的放疗和化疗，又维持了5年多的生命。

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因为利兰德喜欢动物，他的父母曾在社交媒体上呼吁，欢迎人们给他发送有关动物的信和宠物的照片。他先后收到了3000多封信和图片。有些还来自当地的警官，纽芬兰省的皇家骑警和一些现役军人。

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利兰德的一些照片。他得到很多人的关心（Twitter/CBC）

他非常喜欢这些礼物，总是给人们看这些照片；他关心医院里的其他小朋友，每天要去看他们，鼓励他们战胜疾病。他的母亲丹妮丝·希尔（Denise Hill）说，她的儿子对他遇到的每个人都有积极的影响，尤其是住院的其他孩子。

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去年夏天利兰德的癌症开始恶化。他妈妈诚实地告诉他癌症已经到了晚期，但他却并不害怕死亡。在他的要求下，7月份“儿童愿望基金会”为他提供帮助，使他去到了纽芬兰省圣约翰斯看望曾祖母，在那里为姥姥举办了90岁生日聚会。而11月姥姥去世后，他说自己以后要到天堂去陪姥姥。

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利兰德的葬礼将在星期六举行。他的妈妈希尔说：“我失去了母亲，现在又失去了儿子。家庭的损失是巨大的，经济的损失则更加艰巨”。但她希望人们能从利兰德的生活方式中学到一些东西：“向其他人敞开心扉，为别人做事，不用任何理由”。

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文章分类：健康社会
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