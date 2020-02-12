美国政府任命驻加拿大新大使

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美国政府星期三（2月12日）证实，埃尔多娜.沃斯（Aldona Wos）被任命为美国驻加拿大大使。沃斯曾在2004年到2006年担任美国驻爱沙尼亚大使，自2007年5月起担任白宫学者委员会副主席至今。

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原任美国驻加拿大大使克拉夫特（Kelly Craft）已在去年9月出任美国驻联合国大使。

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沃斯出生在波兰华沙，父母都是纳粹集中营的幸存者。她在华沙医学院毕业后去纽约继续深造，曾在2013年到2015年期间主持北卡罗莱纳州卫生部。

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加拿大驻美国大使麦克诺顿与克拉夫特差不多同一时间离任，总理特鲁多尚未任命新的人选。

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(RCI with CBC News, Peter Zimonjic)

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