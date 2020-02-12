韩国获奥斯卡奖影片《寄生虫》中出现的神奇渥太华女孩

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韩国电影《寄生虫》在上周六在奥斯卡金像奖的激烈竞争中完胜，赢得四项大奖， 包括最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本。这是亚洲电影首次斩获奥斯卡最佳影片奖，同时也是第一部使用英语以外的语言赢得最佳影片的电影。 而导演奉俊昊则是继台湾导演李安之后， 第二位获得奥斯卡导演奖的亚洲导演。

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这部影片中有一个情节， 开比萨饼店的一家人为了加快折叠纸盒的速度，上网搜索到一段视频，其中一个女孩正在Youtube视频网站上展示飞快折纸盒的技巧。而这个女孩就是当时在渥太华一家比萨饼店打工的19岁的布蕾安娜·格雷（Breanna Gray）。

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那段视频是她哥哥在2010年给她拍摄的，在2015年发到了网站上。在这段50秒的视频中，布雷安娜在打工的比萨饼店将一叠纸板折成纸盒。她折叠的速度飞快，令观者眼花缭乱，而她自己却面露从容地微笑。显然，她还要同时关照烤箱里的比萨饼。

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该视频的观看次数已超过140万次。布雷安娜现在已经30岁了，住在安大略省的Cobden。她说现在仍然可以在3秒钟内折叠出一个比萨饼盒子。

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布雷安娜对CBC记者说，制片人曾就此事征求她的意见， 她同意了用这段视频， 制片方还为此付了钱。于是电影中就出现了片中角色看着她的视频练习折叠比萨饼盒的情节。

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五月份影片在戛纳电影节上赢得金棕榈奖后，布雷安娜才意识到这是一部大片。 她说，“影片一下子就火了，现在又赢得奥斯卡奖。这太疯狂了吧”。

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布雷安娜现在要一边工作， 一边带孩子，所以还没来得及去影院看这部i电影，但她说：“我会尽快去影院看自己如何出现在影片中”。

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