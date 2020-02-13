新冠病毒疫情让香港民运示威熄火

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从去年6月份开始，香港在半年多的时间里一直不断有民众走上街头示威，要求民主和自由。这一示威运动没有因为港府动用警察暴力对付而消声，也没有因为北京政府不妥协的强硬立场而匿迹，但却由于先被称作武汉肺炎、后叫新冠病毒肺炎、现在又被称为COVID-19传染性极强的病毒而熄火。

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美国社会学教授Ching Kwan Lee去年6月初获邀前往香港科技大学短期工作、在今年1月份离开，她把其半年多时间在香港实地观察和研究得出的研究结果带到加拿大多伦多的Ryerson University大学宣讲。

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在多伦多期间Ching Kwan Lee接受加拿大广播公司英语广播电台采访时说，香港去年下半年发生的民众持续示威开始时是对香港特首林郑月娥送中法案的不满，随后演变成对香港特区政府强力镇压示威民众的反抗，但其根源实际上是对中国大陆领导人铁腕治港、蚕食港人民主自由权益的反抗，称得上是场“革命”。

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Ching Kwan Lee认为，香港之所以没有发生1989年北京天安门广场军队清场的暴力镇压事件，很大程度上是因为香港有150多年国际自治城市的历史和声誉、是中国唯一一个真正意义上的国际窗口城市，中国领导人在考虑动用武力手段时会投鼠忌器。

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香港特首林郑月娥不但是去年下半年香港民众示威的目标，而且她被香港民众抨击为屈从于北京政府的压力，迟迟没有采取有效措施关闭香港与中国大陆的通关口岸、没有对大陆赴港人员采取隔离措施，这造成了新冠病毒肺炎疫情快速传播到香港的局面。

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