国际法专家：因新冠病毒禁旅行者入境违法

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世界16位知名健康法专家联名发表文章说，包括美国和澳大利亚在内的世界几十个国家以防控新冠病毒疫情为理由禁止来自中国或途径中国的旅行者入境的做法违反了国际法。

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这16位专家的联名评论文章发表在国际知名的医学杂志柳叶刀学刊上。

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这些专家的署名文章指出，那些采取限制来自中国或途径中国的旅行者入境措施的国家或者是由于错误的信息、或者是由于害怕、或者是由于种族歧视和仇外情绪而采取了上述没有科学根据的限制入境措施。而这些限制旅行者入境的措施违反了具有法律约束力的国际卫生法规和条例。

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国际卫生法规中有条文规定，主权国家不能为了防控疫情传入本国而采用非必要的闭关锁国措施，因为这样的措施不但会伤害民众、而且会起到让发生疫情的国家不愿意向国际社会披露其传染病疫情的负面作用。

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世界卫生组织自新冠病毒肺炎疫情在中国武汉地区爆发并开始向中国大陆和中国境外蔓延以来，一直坚持认为闭关锁国防疫措施的副作用大于积极作用。

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该评论文章主笔之一的加拿大约克大学教授Steven Hoffman指出，目前世界上有72个国家采取了限制来自中国或途经中国的旅行者入境的措施，这72个国家中有近50个国家没有向世界卫生组织上报其限制旅行者入境的措施，而这一不上报的行为本身就违反了国际卫生法规。

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加拿大联邦政府到目前为止没有像美国政府那样采取禁止来自中国或途径中国的旅行者入境的措施。

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RCI with Joan Bryden · The Canadian Press、CBC News

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