创纪录国际学生选择留在加拿大东海岸

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加拿大大西洋沿岸省份新斯科舍省政府在2014年提出的把毕业后选择留在本地的外国学生数量增加至少10%的目标已经提前实现。

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根据到2018年底为止的统计数字，在新斯科舍省大学毕业后选择留在该省的外国留学生比例达到12.6%，这个数字比2017年9.4%的比例有了明显的提高。

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如果考虑到近年来在新斯科舍省大学学习的外国学生人数不断以每年较大幅度增长的背景，则上述大学毕业后选择留在新斯科舍省外国学生比例的增加就显得更有意义。

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新斯科舍省政府为了挽留外国留学生拨出资金成立了EduNova项目，每年为50名外国留学生提供一帮一的就业指导和帮助，他们中有至少80%毕业后选择留在新斯科舍省。

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Ifeanyi Emesih是从英国来新斯科舍省Mount Saint Vincent University大学学习的国际学生，他大学毕业后选择留在新斯科舍省省会哈利法克斯市，并选择自己创业、成立了营销公司My East Coast Experience。

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Ifeanyi Emesih认为新斯科舍省政府挽留外国留学生的努力虽然取得了成绩，但仍然可以做得更好。他认为省政府应该问自己的问题是，为什么还有那么多的外国留学生毕业后不愿留在新斯科舍省。

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Ifeanyi Emesih对这问题给出的回答是缺乏就业机会。他建议给大学里的外国留学生提供更多在公司企业和政府机构实习的机会，以帮助他们获得在加拿大找工作所必须的工作经验。

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RCI with Shaina Luck · CBC News

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