加拿大从日本海岸游轮撤侨要等到周三或周四

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停靠在日本横滨海岸的钻石公主号游轮上等待撤侨的加拿大人离开日本的时间被推迟到星期三甚至更晚。

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加拿大联邦政府曾在星期六表示，已包租了撤侨专机把被困在钻石公主号游轮上的255名加拿大人中愿意回国的人运送回加拿大。一些等待撤侨的游轮上加拿大乘客收到的电子邮件说，撤侨飞机将在星期二离开日本。

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但星期一晚些时候加拿大外交部发给游轮上一对加拿大夫妇的电子邮件说，撤侨飞机将在星期三抵达日本，起飞返回加拿大的时间将在与日本方面磋商后确定；那些没有出现感染新冠病毒症状的加拿大人将可以乘飞机回国。

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乘撤侨专机返回加拿大的钻石公主号游轮上的加拿大人将在军事基地被隔离14天。

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星期一乘美国撤侨专机返国的美国公民在抵达德克萨斯后也被隔离在一个军事基地，进行为期14天的防疫观察。

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