原住民断路：特鲁多政府主张对话，保守党要求派警察强力驱逐示威者

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加拿大总理特鲁多星期二（2月18日）在众议院表示政府正在寻求用对话和谈判的方式结束原住民抗议，并呼吁加拿大人耐心。BC省Wet’suwet’en原住民的世袭首领反对让天然气管道通过部族的祖传土地。声援他们的安大略等省份的原住民在铁道上设置路障，导致CN铁路公司在东部的运输和Via铁路公司的大部分客运停顿。

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官方反对党领袖希尔（Andrew Scheer）要求政府派加拿大皇家骑警强力驱逐示威者，清除路障，并称特鲁多的软弱助长了“激进活动人士”的气焰。

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特鲁多星期三下午和反对党领袖开会讨论此事，但是没有邀请希尔参加。希尔是各党领袖中唯一一个主张武力驱逐抗议者的。新民主党、魁北克党团和绿党原则上支持特鲁多的立场，但指责他行动迟缓。

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加拿大第一民族大会在同一天也呼吁以对话方式解决危机。首领贝尔加德（Perry Bellegarde）在新闻发布会上说，这次危机牵涉到的各方，包括联邦政府，省政府，Wet’suwet’en部族的世袭首领和民选委员会成员，大家必须坐下来对话。

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莫霍克原住民首领西蒙（Serge Otsi Simon）呼吁示威者撤除路障以表示诚意。他说，要求政府和能源工业倾听原住民呼声的目的已经达到，撤除路障并不意味着投降。

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（RCI with CBC News，Radio-Canada）

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