太阳马戏团创始人出售自己在马戏团的最后股份

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太阳马戏团 （Cirque du Soleil）的创始人 Guy Laliberté 在创办了魁北克省的这个马戏团后将近36年后，正在出售自己在这家娱乐巨头中最后的股份。

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魁北克省储蓄投资集团 The Caisse de dépôt et placement du Québec 表示，将收购 Guy Laliberté 在太阳马戏团娱乐集团（Cirque du Soleil Entertainment Group）中剩余的10％ 的股份，从而将使魁省储蓄投资集团在太阳马戏团的股份增加1倍，占股约 20％。

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从街头艺人变为亿万富翁的 Guy Laliberté 已经在 5 年前出售了太阳马戏团 90% 的股份，他表示，以后将继续参与节目的创作过程，同时通过其他项目为魁北克娱乐业提供支持。

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总部位于旧金山的美国私募股权公司 TPG Capital 在 2015年购买了太阳马戏团 60% 的股份，是马戏团的大股东，中国的复星资本集团持有 20％ 的股份，现在魁省储蓄投资集团也将持有 20% 的股份。

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太阳马戏团 （Cirque du Soleil）在全球有大约 4900名员工，其中 1500 人在蒙特利尔市的总部。

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魁北克省储蓄投资集团 The Caisse de dépôt et placement du Québec 是加拿大的第二大养老金投资管理机构，该机构在大蒙特利尔正在建设的轻轨项目中也有大量投资。

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（CBC，Radio-Canada）

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