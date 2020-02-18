船上隔离对乘客有害无益：为何“钻石公主号”病例持续增加？

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“钻石公主”号邮轮上的新型冠状病毒（COVID-19）肺炎病例不断增加，到星期二（2月18日）为止已达到542人。这艘停泊在日本横滨港的邮轮似乎正在变成病毒的温床，中国以外的全球病例有一半集中在此。有传染病学家表示，这说明这次前所未有的隔离行动是失败的，对船上的三千多乘客是有害的。更有医生说，隔离有利于我们大家，但是对被隔离者本人并没有好处。

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邮轮是最容易感染病毒的地方

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邮轮上通常有丰富的娱乐活动，但是几乎所有的活动都在密闭空间里进行，而且食物供应多用自助餐形式。根据美国疾病防控中心的记录，过去二十多年来在国际邮轮上发生过数百起病毒感染事件，最常见的是引起急性肠胃炎的诺如病毒。

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旅行卫生安全机构“国际SOS”的医生奎格利（Robert Quigley）在接受CBC采访时说，邮轮是很容易感染病毒的地方。几千个背景不同、身体条件不同的人在一条船上有限的空间里近距离接触，有些人的舱房连窗户都没有，更不要说阳台了。而新型冠状病毒的感染性极强。

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因此“钻石公主”号上病例大增就毫不奇怪了。奎格利说，不管你采取多少措施，还是有很多感染途径，例如负责给乘客送饭的游轮服务员。

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“钻石公主”号的乘客被要求呆在自己的舱房内，避免与他人接触。无窗舱房的乘客被允许每天在甲板上散步一小时。他们的一日三餐由服务员送来。尽管送饭的服务员穿着防护服，但仍有至少10人感染。

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哈佛大学公共卫生学院的传染病专家米纳（Michael Mina）说，把乘客隔离在船上这个做法从一开始就是错误的。现在病毒千真万确正在船上蔓延，隔离措施被证明是无效的，那么持续下去还有什么意义？

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隔离措施为保护公众健康

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多伦多传染病专家加丹姆（Michael Gardam）间接回答了这个问题。他在接受CBC记者采访时说，隔离措施从来对被隔离的人无益，对我们大家有益。日本的做法是两害相权，牺牲了船上的人。

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“钻石公主”号上发现新冠病毒肺炎病例后，日本并没有多少选择。很多人都在呼吁让他们下船隔离。但是要迅速地给3700人提供合适的隔离地点和合格的设施并不容易。另一个选择是让乘客回家自我隔离，出现症状再报告。但加丹姆认为，这个选项不容易让公众舆论接受。

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乘客间接也为新冠病毒研究做了贡献

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在一艘邮轮上同时隔离这么多人是过去从未有过的。加丹姆认为，这次隔离行动唯一的好处是提供了一个大型天然实验室，让传染病学家可以对病毒在不同的人身上的反应和潜伏期的长短等问题进行观察。

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米纳也说，“钻石公主”号相当于一个隔离的人类样本库，如果一部分接触到病毒但没有染病的乘客被检测出天然抗体，这会让医学界对病毒的传播方式以及如何预防有进一步的了解。

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乘客很难起诉邮轮公司

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海事法专家介绍说，日本法律规定，政府有权为防止病菌进入日本采取隔离船只的措施。在隔离期间，日本政府和邮轮公司有义务向乘客提供饮食、日用品和医药服务。但是乘客很难起诉邮轮公司，即使“钻石公主”号已经被一些传染病学家称作“病毒培养器”。通常很多公司的船票使用条件里会包括放弃集体诉讼的条款。

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“钻石公主”号自2月4日起被隔离，当时船上仅有一名乘客的病毒检测呈阳性。目前美国已派飞机接走船上的美国公民。加拿大的飞机将在本周四抵达。

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（RCI with CBC News, Adam Miller, CCN, Ben Brown）

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