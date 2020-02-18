苹果预警：疫情会让苹果公司产品产、销下降

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世界智能手机和电脑巨头苹果公司星期一表示，其一季度营销额会达不到原来的预期，主要是受中国COVID-19病毒性肺炎疫情的影响，其在中国的工厂和零售商店不得不关闭很长时间。

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苹果公司在中国的制造厂家虽然现在已经开始复工，但恢复生产的进度仍然较慢。

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苹果公司由于COVID-19病毒性肺炎疫情而把在中国的零售商店或者关闭或者削减营业时间，这也大大影响了在中国市场的销售。

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苹果公司表示将根据疫情和市场情况逐步重开在中国的零售商店。

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一些市场分析师认为，在中国肆虐的COVID-19疫情会让苹果公司今年第一季度在中国市场的手机销售量暴跌一半；而中国是世界智能手机最大的市场。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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