钻石公主号游轮上加拿大感染乘客猛增：43 人

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– 2月18日，日本表示，钻石公主号游轮上至少有542名乘客的 COVID-19 测试呈阳性； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大全球事务部表示，加拿大人在该游轮上的感染人数已增加到 43 人； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 中国卫生健康委员会说，现在中国内地确诊病例为 72533 例，死亡人数 1872 人； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 中国武汉市武昌医院院长刘智明因感染冠状病毒去世； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大公共卫生官员说，加拿大的风险很低。

游轮上 43 名加拿大人感染

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星期二，日本卫生当局示，在停靠日本横滨港的 “钻石公主” 号游轮上，新增加了 88 个新病例，从而使该游轮上的感染总人数达到 542 人。

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加拿大全球事务部表示，这艘船上共有 256 名加拿大人。

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全球事务部在周二发表的一份声明中说，对由新冠状病毒引起的疾病 COVID-19 测试呈阳性的加拿大人已增至 43 人。

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加拿大的包机原定在周二撤离游轮上的加拿大人，但后来又改成星期四，更使游轮上的加拿大人心急如焚。

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与之前的两次撤离行动一样，健康的加拿大人和永久居民将有资格搭乘包机，但已经发病者则需要留在日本治疗。

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包机撤离的游轮乘客，在抵达加拿大后，也将先被送往安大略省的 Trenton 军事基地，再从那里前往安大略省的康沃尔市（Cornwall），在 NAV 加拿大培训学院 （ NAV Canada Training Institute ）接受为期 14 天的隔离。

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夫妇分离

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加拿大全球事务部表示，将会对留在日本医院接受治疗的加拿大人提供支持。

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格雷格·耶雷克斯（Greg Yerex）就是其中一位，他的冠状病毒检测呈阳性，必须去日本的一家医院，但他的妻子则将搭乘加拿大包机返回加拿大。

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格雷格·耶雷克斯说，我将一个人留在这里，我很害怕。

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美国撤离300人

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本周一，美国派出包机疏散了 328 名美国的游轮乘客，其中大多数人被安置在加利福尼亚州和德克萨斯州的军事基地，接受14 天的再隔离。

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美国游轮乘客在登机过程中有 13 人对病毒测试呈阳性，他们已被送往美国内布拉斯加州奥马哈市（ Omaha, Nebraska）的一家医院。

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美国疾病控制与预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention ）表示，任何其他游轮乘客若出现症状，则将立即被送往医院。

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游轮变成 “感染源”

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停靠在日本横滨港的 “钻石公主” 号游轮已经成为中国境外最大的感染源，日本方面采取的全船隔离措施受到了严厉批评。

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日本政府则一再为这一检疫措施的有效性进行辩护。

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现在，在船上进行隔离检查的 3 名日本卫生官员也被感染，有关专家说，显然，全船隔离没有奏效，这艘船已成为了感染源。

（CBC）

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