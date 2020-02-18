COVID-19：一项研究发现 80％以上为轻型病例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国疾病预防控制中心 （ Chinese Center for Disease Control and Prevention）的一项研究发现，自本月初以来，在其研究的 COVID-19 病例中， 80％以上是轻型病例，而且感染趋势似乎正在下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界卫生组织总干事 Tedros Adhanom Ghebreyesus 说，现在预测下降趋势是否会持续还为时过早。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国的这一研究包括截至到 2月11日在中国内地确诊的 44,672 个病例，研究显示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

14％ 的病例出现了严重症状，如肺炎；

危急状况的发生率为 5％；

男性的死亡率为 2.3％ 至 2.8％，女性为 1.7％。

研究发现，COVID-19 的死亡率低于也是由冠状病毒引起的 SARS 和 MERS，但其传染性更强。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，在 COVID-19 病例中，儿童相对较少，而死亡风险则随患者的年龄或其他健康问题而增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该研究警告说，尽管发病趋势似乎在下降，但随着春节后大批人员回来上班和上学，情况可能会发生变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

北京市等地已经在采取各种措施来预防这种情况的发生，包括延长假期、鼓励大家在家里远程办公、继续自我隔离，以及对进京者进行健康检查等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（AP，CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada