加拿大一月通胀率升至 2.4%

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加拿大1月份的通货膨胀率为 2.4％，比 12 月份的水平上升了 0.2 个百分点。

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一月初油价上涨

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加拿大统计局周三报告说，汽油价格上涨是导致通胀率上升的主要因素，今年 1 月的汽油价格比去年同期高出了 11％。

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不过，TD 的经济学家詹姆斯·马普尔（James Marple）指出，虽然1月初石油和汽油的价格上涨，但由于 COVID-19 疫情蔓延的消息传出，从 1 月底开始石油和汽油的价格暴跌，到目前为止，2 月份的石油价格已比 1 月份下降 12％。 。

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如果除去汽油的影响，加拿大 1 月的年度通货膨胀率为 2％。

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新鲜蔬菜价格上涨

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新鲜蔬菜的价格上涨也是通货膨胀率上升的一个因素。

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在过去一年中，西红柿的价格上涨了 10.8％，其他新鲜蔬菜的价格上涨 5％。

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统计局说，新鲜蔬菜涨价与美国和墨西哥产菜地区的天气恶劣有关。

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服装也出现意外涨价，今年1月，新衣服的价格上涨了 3.9％，是自1991年以来的最高年度涨幅。

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（CBC）

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