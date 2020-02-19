加拿大联邦政府放松房贷限制利好房市

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府财政部宣布，从4月6日开始将实行新的房贷申请压力测试计算方法，用每周5年期房贷利率的平均水平再加上两个百分点作为压力测试中房贷利率的计算标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，这一新压力测试计算方法考虑了金融市场房贷利率浮动变化的因素，因而比较符合实际；在目前金融市场利率走低的情况下，会起到减轻购房者房贷压力的效果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府为了调控过热的房地产市场，在2018年1月份开始实行银行等金融机构对购房者的房贷申请必须进行压力测试的措施。那些缺乏财务能力承受用高于市场房贷利率计算的房贷月供的申请者，不能从银行获得房屋贷款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府两年前采取的这一调控房地产市场的措施被认为有效化解了加拿大房地产市场开始出现泡沫化的问题，让加拿大一些城市连年猛升的房地产价格开始温和下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada