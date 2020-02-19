加拿大边境服务署和联邦惩教服务署对工作场所骚扰与暴力行为防止不力：总审计长报告

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加拿大总审计长办公室星期三（2月19日）公布的报告说，加拿大边境服务署和加拿大联邦惩教服务署明知工作场所存在骚扰、歧视和暴力行为，但是却没有做出足够努力来改变现状。

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总审计长办公室的调查小组调阅了有关档案文件，并前往全国各地与相关人士进行访谈。报告说，在加拿大边境服务署和联邦惩教服务署都各有超过三分之一的人表示，他们担心投诉工作场所的骚扰、歧视和暴力行为会招来报复。

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2018年，埃德蒙顿监狱的几名狱警公开发声，称她们在工作场所多次被性骚扰，导致身心受创，有一人甚至因此产生自杀念头。

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报告对两个联邦机构提出了一系列建议，例如制定防止和处理这类问题的具体、全面的政策，完善有关档案记录等。

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边境服务署和惩教服务署都是公共安全部属下机构。公共安全部长布莱尔（Bill Blair）表示，他将亲自监督相关工作进展。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney）

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