加航一飞机从纽约起飞后掉一轮子，但安全着陆多伦多

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星期二，加拿大航空公司 Air Canada 的一架客机在掉了一个主要起落轮后，仍得以在多伦多安全着陆。

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加拿大航空公司在一份声明中说，这架空中客车 A319 飞机从纽约市的拉瓜迪亚机场 LaGuardia airport 起飞，机上载有 120 名乘客和 5 名机组人员，起飞过程中机上的 6 个轮子中有1个出现问题。

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飞机在抵达多伦多皮尔逊国际机场 （Toronto Pearson International Airport）时有一个轮子没了，飞机施行了紧急降落，没有人员受伤。

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加航还说，目前公司正在对此进行调查。

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加拿大广播公司报道说，空中客车喷气机通常在两个主起落架上各有两个大轮，在机头下方还有两个小轮，轮子和轮胎在设计时已经考虑到若有某个轮子 “失效” 须承受的额外载荷。

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不过，一架飞机整个轮子掉了的情况非常少见。

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（CBC）

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