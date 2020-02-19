缺女兵让加拿大2018年险失维和任务

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由于招募不到足够的女兵、现役和后备役部队中女性军人数量过少，加拿大在2018年差点失去参加联合国苏丹维持和平行动的资格。

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加拿大广播公司报道说，由于加拿大参加联合国苏丹维持和平行动的军人中女性军人的数量没有达到联合国规定的男女维和军人的比例，联合国曾经认真考虑取消加拿大参加联合国苏丹维和行动的资格。在加拿大国防部保证用轮换方法确保女性军人的比例后，联合国才让加拿大继续参加苏丹维和行动。

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特鲁多政府现在把促进招募女性军人作为加拿大军队招募新兵的重点。

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加拿大自由党政府总理特鲁多上星期出访非洲国家期间，多次表示加拿大为了更好的参加联合国在非洲的维持和平行动，正在采取措施招募更多的女性军人。

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特鲁多此次非洲之行的主要目的是督促非洲国家政府支持加拿大获得联合国安理会非常任理事国的席位。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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