微信36字传言一天就毁了大温一餐馆的生意

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加拿大温哥华郊区本拿比丽晶广场金鸿楼海鲜酒楼成了新冠病毒肺炎疫情引发的恐慌情绪和网上不实传言的受害者。

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恐慌

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虽然目前在加拿大出现的COVID-19病毒性肺炎的确诊病例屈指可数、而且加拿大公共卫生机构一再公开表示加拿大出现COVID-19病毒性肺炎疫情的风险很低，但一些华人聚集的城市仍然出现抢购口罩和酒精净手液的风潮，华人爱去的餐馆也是生意大减。

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而温哥华郊区本拿比丽晶广场金鸿楼海鲜酒楼遇到的还不仅是生意不好的问题，而是一天之内就变成几乎没有顾客的惨景，这一切都是由于微信上出现的一则36字的帖子。

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流言厉害

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本拿比丽晶广场金鸿楼海鲜酒楼老板Lily Yung告诉加拿大广播公司记者说，上个星期六下午一个朋友告诉她网上有条微信说她的酒楼有人染病；这条36个字的微信说，“传丽晶广场金鸿楼员工中招，被勒令停业14日，丽晶今天水静河飞，大部分人佩戴口罩”。

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Lily Yung说，虽然这条微信上说的全不是事实，但出现后不到24小时、其造成的伤害已经不可挽回。到星期日原先花钱预定多桌高档菜肴的顾客们纷纷打电话取消预定，星期日该酒楼的营业额比往常暴跌了80%。

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为了批驳误导性言论、让顾客们了解真相，Lily Yung获得有关方面的批准，在商场内外张贴中文报纸的有关文章以正视听。

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生意暴跌

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但这些努力敌不过网上传言的威力。面对生意的暴跌，Lily Yung不得不暂时解雇一些雇员，把20位后厨员工裁减到10人，餐厅服务员的工作时数也削减了不少。

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Lily Yung的本拿比丽晶广场金鸿楼海鲜酒楼遇到的问题，是温哥华华人餐饮业在COVID-19病毒肺炎引发的恐慌情绪阴影下苦熬日子的一个缩影。

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温哥华市长Kennedy Stewart指出，温哥华市的一些华人餐馆的营业额暴跌了70%。

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这个星期一，加拿大联邦政府卫生部长Patty Hajdu与温哥华市长Kennedy Stewart和不列颠哥伦比亚省卫生厅长Adrian Dix一道在温哥华中国城与华人社团代表们讨论了COVID-19疫情给温哥华华裔社团带来的困难。

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联邦政府卫生部长Patty Hajdu星期一说，COVID-19疫情在中国的泛滥和加拿大开始出现确诊病人让有关COVID-19病毒疫情的虚假信息和对华人的偏见在网上迅速传播开来，这让在华裔移民聚集的温哥华市经商的华裔商家受到严重负面影响。

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