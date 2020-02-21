更新：BC省发现第六例新冠肺炎，韩国伊朗病例暴增，全球疫情严峻

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大BC省一名30多岁的女性被初步诊断为新型冠状病毒肺炎。但是让卫生官员感到惊讶的是，该患者上星期从伊朗回来，并未去过中国或病毒蔓延比较严重的周边国家。BC省首席卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）说，这是病毒传播更广的迹象，希望能进行国际调查，找出感染在何处发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这名女性患者住在弗雷泽卫生局管理的区域。她症状相对轻微，一开始以为自己患了流感。她目前在家治疗并隔离，其家人也在隔离中。但是卫生官员还没有决定是否通知上星期与她乘坐同一架飞机返回加拿大的乘客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亨利说，BC省到目前为止发现的六例新冠肺炎均属轻症，显示该省确认病毒携带者的机制相当有效。BC省第一个新冠肺炎患者已完全康复，不再需要隔离，另外三名患者的症状也已消失。第五名患者是一个从上海返回的30 多岁女性，目前情况稳定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，从武汉撤回的第一批加拿大人今天结束隔离，他们中无一人感染病毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗、韩国病例大增，全球疫情再度严峻

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从本周四（2月20日）开始，中国以外地区的新冠肺炎病例大幅度增加。伊朗此前并无病例，但忽然宣布有两人因感染新冠病毒死亡。然后在一天之内确诊人数增至18人，死亡人数也增加到4人。有评论人士因此怀疑此前存在瞒报，或者是患者大意，没有及时求医。伊朗刚刚举行了全国议会选举。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗卫生部发言人说，星期五新增的13个病例都与库姆市有关，患者或是该市居民，或是近期去过该市。最早死亡的两名患者也在这个城市。一家中国公司在当地修建太阳能发电站。卫生部官员怀疑病毒由回乡探亲的工人传入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黎巴嫩卫生部今天宣布的全国首例新冠肺炎病例也与库姆市有关。患者是一名45岁的女性，昨天刚从库姆市回来。除她之外，还有两人因疑似感染被隔离。另外，土耳其卫生部宣布禁止过去14天内去过库姆市的伊朗人入境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前库姆市的所有学校都被关闭，宗教聚会也被停止。该市位于伊朗首都德黑兰南部130公里处，以什叶派穆斯林神学研究著称。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊朗没有禁止中国公民入境，但是过去两周来取消了飞往中国的航班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

病毒世界卫生组织警告说，近几天病毒的传播意味着遏止疫情在全球传播的时间已经不多了。从伊朗传入黎巴嫩和加拿大的病例显示出新的病毒传播方式，因此非常令人担忧。美国疾病防控中心认为，新型冠状病毒已进入社区传播阶段。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

韩国新增100个病例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期五，韩国宣布新增100个病例，使韩国全国的病例总数突破两百，成为仅次于中国大陆和“钻石公主”号邮轮的疫情最严重地区。目前有2名患者死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

韩国在本周三以前只有31人确诊，但在星期三增加20人，星期四增加53人，星期五增加100人。与最初发现的病例不同，新增病例似乎与中国并无联系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新增病例绝大部分来自韩国第四大城市大邱市。星期二，该市“新天地”教会的一名女性成员被确诊。她在被确诊前参加过两次礼拜活动，感染多人。有一千多人因曾与她一起参加礼拜活动而被隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外在三个不同的韩国军事基地各出现一例病例，分属海陆空三军。其中一名空军军官来自大邱。目前韩国政府把大邱及周边地区定为“特别管理区”，但并未限制市民和车辆出入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠病毒在不同的地方表现出不同的传播方式。但是至少有一点相同，那就是人群聚集的密闭空间感染率更高。本周中国浙江、湖北、山东的五所监狱曝出大批犯人感染。其中湖北武汉女子监狱230例，汉津监狱41例，山东济宁任城监狱207例（包括7名狱警），浙江十里丰监狱34例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News， AFP，AP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada