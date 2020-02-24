一些加拿大人要求联邦政府再派专机武汉撤侨

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目前还有家庭成员被困在COVID-19肺炎疫情最严重的中国武汉地区加拿大人要求联邦政府再次派遣专机前往武汉撤侨。

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要求加拿大联邦政府派遣第三加专机前往中国武汉撤侨的家庭以华裔加拿大人为主，但也有非华裔的加拿大人家庭。

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包括湖北省会城市武汉在内的湖北许多城市仍然处于封城状态。目前至少有五十个加拿大家庭仍有成员滞留湖北地区。

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这些家庭中有些人通过微信互相联系、起草了一封给加拿大外交部的信，并准备把这封信送交给一些加拿大联邦议会议员。

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这封信说，他们仍然滞留在湖北地区的家庭成员或者是因为接到撤侨通知时已经没有时间做撤离准备、或者是不知道谁可以上飞机谁不可以上撤侨飞机、或者是没有及时向加拿大政府注册他们加拿大侨民的身份。

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这封信强烈呼吁加拿大联邦政府尽快派遣第三架撤侨飞机把仍然被困在武汉地区的加拿大家庭成员撤回国内，因为继续留在中国疫区的危险实在是难以想象。

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没有乘前两架撤侨专机离开武汉的加拿大公民Elaine Cheng说她之所以选择留在武汉是因为加拿大政府不准不是加拿大公民但持有加拿大签证的她丈夫登上撤侨专机，这实在是不人道、不公正、没有同情心的做法。

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RCI with Joseph Tunney · CBC News

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