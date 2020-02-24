阿尔伯塔省上诉法院判决：加拿大联邦碳税违反宪法

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阿尔伯塔省上诉法院星期一（2月24日）下达判决，裁定加拿大联邦碳税违反加拿大宪法中关于联邦和省政府管辖权划分的条款。判决书把规定碳税的联邦“温室气体污染定价法”称为“宪法的特洛伊木马”。

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加拿大联邦政府认为温室气体排放问题关系到全国，因此属于联邦管辖范围。在加拿大联邦政府征收碳税的省份中，萨斯喀彻温省和安大略省的上诉法院都接受了这个说法，裁定“温室气体污染定价法”符合宪法。但是阿尔伯塔省上诉法院的四位法官（第五位对判决书投了反对票）认为，按照宪法规定的权力划分，管理不可再生资源是省政府的责任。

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阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）星期一下午说，这项判决不仅是阿尔伯塔省的胜利，也是加拿大联邦主义的胜利。

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因其他省的同类诉讼，这场官司已经打到了加拿大最高法院，判决将于下个月做出。加拿大的环境部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）说，对于联邦与省管辖权范围有不同解读，但是最终的裁决在加拿大最高法院手里。他表示对最终胜诉很有信心。

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（RCI with CBC News， Michelle Bellefontaine）

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