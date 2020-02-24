BC省一疑似新冠患者10天前曾乘加航飞机

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加拿大不列颠哥伦比亚省疾病控制中心证实，该省第6名疑似COVID-19病毒感染者在2月14日情人节曾乘坐加航从蒙特利尔飞往温哥华的航班，抵达温哥华后第8天出现COVID-19病毒感染症状，其检测结果证明是COVID-19阳性。

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加拿大航空公司星期日也证实了上述消息。

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换句话说，这位三十多岁女性在乘坐加航飞机时正处于新冠病毒肺炎潜伏期。

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有报道说，这位女性住在离温哥华1小时车程的Fraser Valley地区，她没有去过中国或中国附近的亚洲国家，但不久前去过COVID-19疫情开始变严重的伊朗。

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有关部门已经与该女性乘客在飞机上相邻座位的乘客进行了联系，向他们通告了这一情况，请他们特别关注自己的身体状况并注意防疫措施。

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