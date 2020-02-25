伊朗官员新闻发布会上频频擦汗，被确认感染，伊朗死亡人数升至 15人（视频）

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– 全球病例总数超过80,000例，其中绝大多数病例在中国，截止到星期二，中国卫生健康委员会报告说，中国有 77,658 例病例，有 2,663 人死亡; 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 伊朗宣布有95个冠状病毒病例，15 人死亡; 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 阿联酋开始禁止往返伊朗的所有航班; 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 意大利报告有 260 个病例，其中包括在罗马以南出现的第一个病例; 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 韩国的病例总数已经达到 977个。

伊朗卫生部副部长感染病毒

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星期二，伊朗政府承认，伊朗卫生部副部长、伊朗冠状病毒特别工作组的负责人伊拉杰·哈里奇（Iraj Harirchi）感染了新冠病毒。

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就在一天前，伊拉杰·哈里奇本人还在试图淡化 COVID-19 的风险。

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在德黑兰星期一的电视新闻发布会上，哈里奇一边强调伊朗局势稳定，公众不要反应过度，一边在不停地擦汗。

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星期二，伊朗政府的发言人承认卫生部副部长、伊朗冠状病毒特别工作组负责人哈里奇被感染。

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伊拉杰·哈里奇还发布了一个自己的网上视频，他在视频中说自己正在家隔离，并承诺伊朗当局将控制住这一病毒。

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伊朗 “重灾区”

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新型冠状病毒已在全球范围内感染 8 万多人，造成大约 2,700 人死亡，尽管感染者和死者主要在中国，但世界不同地区的病例在迅速增多。

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伊朗、意大利、韩国等国都是重灾区。

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伊朗政府星期二宣布，全国已经有 15 人死于新型冠状病毒，驳回了伊朗中心城市库姆市（Qom）一名议员的说法。

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库姆的一位议员说伊朗实际死亡人数是 50 人甚至更高，但伊朗卫生部发言人卡亚努什·贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）在接受伊朗国家电视台采访时说死亡人数为 15 人。

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伊朗这一相互矛盾的报告再度引起了人们对伊朗政府有关疫情规模透明度的质疑。

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伊朗政府发言人卡亚努什·贾汉普尔同时表示，伊朗现在有 95 例确诊的新冠病毒病例，主要集中在什叶派教徒的宗教中心库姆市。

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阿联酋停飞伊朗航班

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星期二，阿拉伯联合酋长国宣布禁飞所有往返伊朗的航班，这一飞行禁令将持续至少一周。

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自从中国爆发疫情后，阿联酋采取的措施一直是对来自中国航班的乘客进行健康监控。

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阿联酋航空（Emirates）和阿提哈德航空（Etihad）仍是飞中国的少数几个国际航空公司之一。

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巴林

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与此同时，巴林也宣布暂停往返迪拜和沙迦的所有航班，停飞期为 48 个小时。

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巴林卫生部星期二说，巴林的感染病例已经增加到 8 例，并称所有病例都与从迪拜转机的旅行者有关。

（CBC）

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