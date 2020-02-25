加航延长停飞中国航班至 4 月份

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星期二，加拿大航空公司 （Air Canada） 宣布再度延长停飞与中国北京和上海之间的航班，停飞期将延至 4月10日。

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两度延长

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加航设有从多伦多、蒙特利尔和温哥华直飞北京和上海的航班。

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在新冠病毒疫情爆发后，加拿大航空公司先是在 1 月 29 日宣布在 2 月份全部停飞上述直飞航班，后来又宣布把停飞期延长至 3 月底，现在则延期至 4 月 10 日。

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停飞多伦多至香港航班

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与此同时，加航还宣布停飞多伦多与香港之间的直飞航班，停飞期至 4 月 30 日， 原因是市场的需求下降。

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但加航仍保留了温哥华与香港之间的每日航班。

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加拿大航空公司的通知如下：

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往返中华人民共和国和中国香港的客户

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