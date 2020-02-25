哈利法克斯市举办黑人电影节

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加拿大的黑人历史月（2月1-29日）正在接近尾声，位于东海岸的哈利法克斯市在今年的黑人历史月中举办了几个大型活动。

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戏剧与诗歌

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哈利法克斯先是从2月4日至23日在海王星剧院（Neptune Theatre）演出了一部戏剧，剧的主人公是加拿大民权英雄 Viola Desmond。

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在剧目演出期间，海王星剧院（Neptune Theatre）还就此剧举行了为期一天的专题讨论会，邀请了此剧的剧作家安德里亚·斯科特（Andrea Scott）和现任艺术总监担任凯瑟琳·埃尔南德斯（Catherine Hernandez）参加，与观众分享对这部剧的见解。

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哈利法克斯市还在 2 月 20 日在市政厅举办了一个诗歌朗诵会，纪念文学界名人 Afua Cooper 博士的创作。

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Afua Cooper 有许多诗歌作品，并写过很多儿童读物和学术作品，哈利法克斯邀请了当地的作家，聚在一起纪念她的作品。

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哈利法克斯黑人电影节

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2月28日至3月1日，哈利法克斯将举办黑人电影节 （Halifax Black Film Festival）。

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电影节将以由牙买加导演 Storm Saulter 导演的电影 Sprinter 拉开大幕，评论家们说这是一部令人难忘的片子。

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电影节期间还将举办关于黑人女性的座谈会，并安排有充满活力的儿童节目。

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（CBC）

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