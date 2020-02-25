小村庄打败大企业：魁北克省高院裁定一市政当局有权禁止杀虫剂

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魁北克省高等法院上个星期下达判决，裁定圣安娜德拉克市政当局有权禁止使用杀虫剂和肥料。原告是草坪服务公司Weed Man 的当地经销商。他表示将向魁北克省上诉法院提出上诉。

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圣安娜德拉克位于蒙特利尔市西北80公里处，人口只有3万6千多。市政当局制定禁止使用杀虫剂的规定后，被当地的Weed Man经销商拉波尔特（Eric Laporte）告上了法庭，理由是该公司产品是合法销售的，市政当局无权禁止。

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村长拉罗什（Monique Monette Laroche）说，这里的居民热爱大自然，有些年轻人选择在这里建立他们的小家庭，正是因为这里贴近大自然。在有过湖泊被蓝绿藻入侵的经历之后，他们更加注重保护自己生活的环境。

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这起诉讼受到其他市政当局的关注。拉罗什说，判决下达后，她办公室的电话响个不停，都是省内的市长、村长们打来的。

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原告提出上诉的期限是3月10日。拉罗什表示会奉陪到底，尽管这场官司已经花了小村47000多加元。

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（RCI avec Radio-Canada, Thomas Gerbet）

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