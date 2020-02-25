黑人月重提黑脸妆：特鲁多承认自己年轻时的“无意识种族主义”

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加拿大总理特鲁多星期一 (2月24日) 在首都渥太华的国家艺术中心参加一个黑人历史文化月的讨论会时重提“黑脸妆”事件，承认这是一种种族主义行为，尽管当年他无此意识。

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去年9月份竞选正酣时，特鲁多被人挖出年轻时把脸涂成黑色或棕色的照片和视频，引起轩然大波，保守党领袖希尔（Andrew Scheer）说，特鲁多的黑脸妆照片证明他不配领导加拿大这个伟大的国家。特鲁多不得不再三道歉。

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特鲁多在星期一的讨论会上说，这件事让他认真审视自己的行为和黑人受到的系统化歧视。当他意识到自己年轻时的行为伤害了那些把他看作反种族歧视同盟的人时，他曾对自己产生过深深的失望。但是他受到了加拿大各地的黑人社区领袖的鼓励。他们希望他把这件事转化成改善加拿大族裔关系的“正能量”。他也一直努力这样做。

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（RCI with CP, Joan Bryden）

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