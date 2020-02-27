加拿大政府在三月以后将不再负担哈里王子夫妇的安保费用

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加拿大公共安全部证实说，自从去年11月以来，英国哈里王子夫妇在加拿大的安保一直由加拿大皇家骑警负责。这意味着安保费用是由加拿大纳税人买单。但是公共安全部长办公室向CBC证实说，哈里一家的安保费用在几个星期后将由他们自己负担。

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根据他们和英国王室达成的协议，他们将从3月31日起正式停止代表王室出席活动。加拿大公共安全部所指的“几周后“应是从那时开始。

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哈里和妻子梅根带着儿子在去年11月来到加拿大，在温哥华岛南部度假。圣诞新年假期过后，他们宣布将不再担任王室“高级成员”，未来将在英国和加拿大两边跑。加拿大公共安全部说，这种情况以前没有过先例。作为王室成员，哈里一家属于“受保护国际人士”，加拿大有义务为他们提供安保服务。但是他们的身份发生变化后，这种义务也随之终结。

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“受保护国际人士”这个群体包括来访外交官，外国政要和官员，当然也包括英国王室成员。民调显示，只有五分之一的加拿大人认为用纳税人的钱支付他们的安保费用是合理的。加拿大纳税人协会不久前向总理办公室递交了一份有8万人签名的请愿书，反对政府动用公共资金为哈里一家提供安保。

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据安保专家估计，哈里一家的安保费用每年大约在1千万到3千万加元之间。这笔费用在3月31日以后由谁来支付目前尚无定论。

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（CBC News，Evan Dyer）

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