多伦多股市因技术故障关闭，最早周五恢复正常

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星期四（2月27日）加东时间下午2点前，多伦多股市的所有交易突然全部停顿。拥有和运营多伦多证券交易所的TMX集团表示，电脑系统的指令录入出了问题，股市恢复正常最早也要到星期五。蒙特利尔股市也因此受到影响。

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这意味着炒股者现在无法输入、修改或取消交易指令。多伦多股市几天来像全球股市一样连连暴跌，同时交易量超过平均水平。今天关闭之前其综合指数下降324点，降幅接近2%。过去一周的降幅几乎达到7%。

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由于新型冠状病毒造成的恐慌，全球股市的交易量大增，投资者争相抛售。美国道琼斯工业指数本周以来下降2000点，今天一开盘就暴跌900点，到收盘时损失1190点，跌幅超过4%。纳斯达克和S&P500的跌幅也超过4%。

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多伦多投资金融专家施瓦茨（Barry Schwartz）说，在投资者慌了手脚急着把股票出手的时候股市宕机，真是非常令人尴尬。上一次发生这样的事还是在2018年。他希望明天一早9点半一切恢复正常，“好让大家接着卖。”

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（RCI with CBC News, Pete Evans, Radio-Canada）

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