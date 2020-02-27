经济学家：油价过低是泰克资源公司放弃油砂矿项目的主要原因

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加拿大泰克资源公司几天前宣布撤回开发阿尔伯塔省弗朗蒂尔油砂矿的申请，引起业内震惊和诸多分析。有经济学家认为，开发弗朗蒂尔油砂矿是个200亿加元的大项目，目前的油价让泰克资源看不到获利的那一天。这是该公司放弃的主要原因。

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魁北克大学蒙特利尔分校的经济学家皮诺（Éric Pineault）在接受Radio-Canada 采访时说，泰克资源在2015年提出申请时，曾预计2020年国际原油市场的价格在每桶80到90美元之间，到2025年油砂矿投产时将涨到每桶95美元。但是这个预计落空了。目前的油价在每桶50到55加元之间徘徊。北美自美国的“页岩油革命”以来原油一直供大于求，抑制了油价上涨。

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另一个原因是加拿大的气候政策带来的不确定性使金融机构在投资高排放项目时非常谨慎。泰克资源总裁林赛（Don Lindsay）在他写给环境部的信中说，各省应该在气候政策上统一意见，情况不明朗很难吸引新的投资。

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但是皮诺也指出，正如业内巨头森科能源公司前总裁威廉姆斯（Steve Williams ）两年前所说，油砂开采产业已经结束了开拓疆土的时代，现在主要是巩固阵地，例如控制成本和提高产能。

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（Radio-Canada, Gérald Fillion）

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