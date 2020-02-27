Mount Forest Museum & Archives

冰球之国加拿大的黑人球员很少

作者 方华 |
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发表 2020年2月27日（星期四）11:20
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冰球是加拿大的国球，冰球是加拿大人喜欢看、喜欢参加的体育活动，但黑人等有色人种少数族裔要想在冰球运动中出人头地却是很困难的事情。加拿大和美国北美职业冰球俱乐部队中黑人球员的数量少得屈指可数。

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冰球的颜色

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除了北美职业冰球俱乐部队的比赛是每年秋天到第二年春天牵动加拿大万千民众心情的热门比赛之外，加拿大还有不少地区性的业余冰球队，这些球队之间常常举行比赛，这些比赛也是当地居民非常喜欢观赏的体育比赛活动。

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70年前加拿大安大略省小镇Mount Forest名叫 Redmen业余冰球队曾经出现了一个三名黑人球员组成的锋线。

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黑色闪电

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这三位黑人球员是Howard Sheffield, Arthur Lowe 和 Gary Smith，他们组成的锋线同进同退，常常在比赛中有精彩表现，被称作黑色闪电。有他们出场的比赛必定会让观众把冰球场的看台挤得连走廊上都沾满了人。

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这三位黑人球员的冰球生涯虽然止步于中间水平的冰球队、未能进入北美职业冰球队，但他们开创出来的黑人打冰球之路在他们后代中却结出了硕果。

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后代硕果

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Arthur Lowe 的儿子Darren 踩着父辈的脚印成为北美职业冰球俱乐部球员，加盟匹茨堡企鹅队，代表加拿大参加过1984年冬奥会冰球比赛，退役后在多伦多大学冰球队做了二十多年的总教练。

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Michael Wilson/CBC

Darren Lowe18岁的儿子Nolan现在是安大略省青少年冰球队俱乐部队的球员，他的目标是像父亲一样成为北美职业冰球俱乐部队球员。

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黑色闪电三人锋线中Arthur Lowe的妹妹贾思敏与Howard Sheffield的哥哥结了婚。贾思敏生下的7个孩子中有3个加入不同级别的冰球队打球，其中在澳大利亚的儿子Ray所属的职业冰球俱乐部队还获得了澳大利亚冰球俱乐部联赛戈达尔杯决赛的冠军，相当于加拿大和美国职业冰球队的冠军杯斯坦利杯。

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贾思敏的另一个儿子Frank曾是多伦多Ryerson大学冰球队球员，退役后搞冰球网站并担任业余冰球队的教练。他回忆说，几十年前在冰球赛场上他遭到带有种族歧视色彩的脏话谩骂还是常事，裁判根本不把这当回事；但当他忍不住回骂挑起骂战的白人球员时却会被裁判罚到犯规盒子间去受罚。

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研究Mount Forest 小镇历史的学者曾记述了该镇的Redmen业余冰球队在安大略省Walkerton镇参加冰球比赛时，由于种族关系引起的冲突不得不在警察的保护下才得以离开当地的冰球场。

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