Desjardins 去年因客户数据被盗损失1.08亿加元

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魁北克省的金融机构 Desjardins Group 表示，去年 6 月因其 420 万成员的个人数据被盗，导致该机构损失了 1.08 亿加元。

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Desjardins 的最初估计是，由用心不良员工的违规行为所造成的损失为 7000 万加元。

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Desjardins 有能力化解损失

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Desjardins 的首席执行官盖伊·科米尔（Guy Cormier）同时表示：

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Desjardins 集团 2019 年的收入为 180 亿加元，损失额不到收入的百分之一。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这个数字看起来很大，但 Desjardins 有 “足够的能力” 来 “化解” 这些损失。

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“损失” 费用主要与 Desjardins 向其成员提供的补偿性措施有关，例如其成员可以获得由 Equifax 提供的5年免费信用监控服务。

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Guy Cormier 还说，与去年客户个人数据被盗事件有关的支出应该不会再增加了，基本上到此打住。

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（CBC）

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