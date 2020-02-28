专访蒙城义工Angela：爱在疫情爆发时… …

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

编者：这场从武汉开始的疫情，改变了很多事情。我们希望通过这个系列报道记录下这场疫情发展的过程。如果您有自己的故事和经历，想和我们分享，欢迎留言给我们，或者发邮件到：China@rcinet.ca 欢迎参与。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本期专访的Angela Huang是蒙特利尔“非常时期蒙城互动义工群”里非常活跃的成员之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她本身也是联邦移民局的翻译，每天在机场协助从国内到达蒙特利尔的旅客通过加拿大海关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在武汉新冠状病毒爆发之后，她坚持继续协助移民局，在海关筛选可能出现症状的旅客；同时，也参与蒙城互动义工群的活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她介绍说，这个互动群的初衷就是，协助那些回到蒙特利尔的华裔，做好自我隔离。从机场接机，安排住宿，协助购买食品、隔离必须的口罩、酒精等，到在网上陪伴自我隔离者，与和他们聊天，教授法语，练瑜伽，烹饪等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，这个“非常时期蒙城互动义工群”里的义工分布在蒙特利尔的各个区域。他们形成了非常科学的分工合作流程，来协助自我隔离的华裔人群。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们称，目标就是，让魁北克以及蒙特利尔市零感染，零案例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Angela形容华裔社区的这次行动很给力。不过，她也提醒大家，不要过度惊慌，需要对一些耸人听闻的假消息，有一定的过滤能力，而且拒绝传播这类消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大目前确诊案例集中在安大略省和不列颠哥伦比亚省，但是，全国公共健康部门负责人已经强调，要提高警觉，预防新冠病毒在其他社区传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada