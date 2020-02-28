去年今年两重天：加拿大龙虾业痛失中国市场

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加拿大龙虾业在中国市场可能很快会失去过去一年享有的优越于美国龙虾的竞争优势，因为这个星期中美双方宣布的暂免惩罚性关税的产品名单上包括美国龙虾。

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美国活龙虾将在一年内免受中国惩罚性关税的限制，这意味着加拿大龙虾过去一年享有的价格优势将不再存在，至少在2020年将会是这样。

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由于美中贸易战互相施加的惩罚性关税，进入中国市场的美国龙虾要向中国政府支付35%的惩罚性关税。

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在美国龙虾由于高额关税而难以在中国市场竞争的情况下，加拿大龙虾渔民和龙虾出口公司在2019年向中国出口了创纪录的3.84亿加元的活龙虾。

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加拿大龙虾出口业已经由于COVID-19病毒肺炎疫情在中国爆发而几乎失去了来自中国的订单，在COVID-19疫情过去后加拿大龙虾业又会遇到来自美国龙虾的有力竞争。

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不过，加拿大龙虾业已经习惯了来自美国的竞争，认为公平和自由的市场竞争从长远来说对大家都有好处。

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RCI with Paul Withers · CBC News

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