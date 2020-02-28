安省伦敦市差点被遗忘的一段黑人维权历史

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加拿大安大略省南部的伦敦市最近发现了一段几乎被遗忘的黑人维权运动历史。

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Aeolian Hall大厅在安省伦敦市很知名，因为这里是经常举行音乐演出活动的地方。但许多人不知道的是，九十多年前这里就举行了一次加拿大黑人维权活动。

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Aeolian Hall大厅负责人Clark Bryan说，他很长时间以来就在尝试发现和了解有关Aeolian Hall大厅历史的资料，当他发现一个描述90多年前一次聚会活动的小册子时感受到强烈的震撼。

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1927年10月10日，在安大略省伦敦市的Aeolian Hall举行了加拿大有色人种发展联盟的首次会议。来自附近城市多伦多、温莎、和美国一些城市的几百人在这里齐聚一堂，发出了黑人维权、黑人就业和反对种族歧视的响亮声音。

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Clark Bryan说，如果不是发现了这本小册子，安省伦敦市这段有关加拿大黑人维权历史的重要事件可能就被忘记了。

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